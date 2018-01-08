Хоккеисты ЦСКА обыграли «Слован» и стали первыми в дивизионе Тарасова

Хоккеисты московского ЦСКА обыграли братиславский «Слован» и гарантировали себе первое место в дивизионе Тарасова.

Прошедший для армейцев в гостях матч завершился со счетом 3:0. В составе московского клуба отличились Игорь Ожиганов на 5-й минуте и Джефф Плэтт на 14-й и 54-й минутах, сообщает «Спорт-Экспресс».

Этой победой ЦСКА досрочно обеспечил себе победу в дивизионе Тарасова по итогам «регулярки».

Вратарь армейцев Илья Сорокин отыграл на ноль восьмой матч в сезоне, а победа над «Слованом» стала для ЦСКА шестой подряд, тогда как братиславский клуб проиграл третью встречу подряд.

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