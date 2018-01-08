Прямой эфир

Хоккеисты ЦСКА обыграли «Слован» и стали первыми в дивизионе Тарасова

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хоккеисты московского ЦСКА обыграли братиславский «Слован» и гарантировали себе первое место в дивизионе Тарасова.

Прошедший для армейцев в гостях матч завершился со счетом 3:0. В составе московского клуба отличились Игорь Ожиганов на 5-й минуте и Джефф Плэтт на 14-й и 54-й минутах, сообщает «Спорт-Экспресс».

Этой победой ЦСКА досрочно обеспечил себе победу в дивизионе Тарасова по итогам «регулярки».

Вратарь армейцев Илья Сорокин отыграл на ноль восьмой матч в сезоне, а победа над «Слованом» стала для ЦСКА шестой подряд, тогда как братиславский клуб проиграл третью встречу подряд.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женская сборная РФ по хоккею впервые обыграла Канаду на МЧМ
Вратарь «Спартака» защищал ворота без шлема в игре с «Салаватом»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017