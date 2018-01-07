Разработчики назвали сроки появления в России «летающего автомобиля»

Первый «летающий автомобиль» в России произведут к 2021 году. Об этом сообщил директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Юрий Баженов. В настоящий момент данная компания занимается разработкой проекта.

«Можно ожидать, что все работы по созданию нового типа летательного аппарата будут завершены примерно к 2020−2021 годам», — приводит слова Баженова «Интерфакс».

По его словам, полезная нагрузка разрабатываемого самолета предварительно должна составить порядка 500 кг. Однако самолет должен быть оснащен возможностью и ручного пилотирования, и беспилотного управления с наземного пункта.

На разработку летательного аппарата вертикального взлета для пассажирских и грузовых перевозок ФПИ выделил 3 млн рублей. Разработчики рассчитывают, что создание такого летательного аппарата позволит малой авиации стать такой же доступной и распространенной, как и автомобильный транспорт.