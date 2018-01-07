Волочкова удивила подписчиков фото с занавеской на голове

Анастасия Волочкова вновь удивила своих подписчиков, выложив в соцсеть фотографию с занавеской на голове.

«А так? А вы там как? Позволила себе лениться, но форму берегу!» — написала балерина в Instagram.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 7, 2018 at 4:41 PST

В этот раз Волочкова позирует во время отдыха на Мальдивских островах.

Некоторые из ее подписчиков подумали, что таким образом она намекает на фату и скорую свадьбу.

Другие, наоборот, сильно испугались за балерину, предположив, что у нее серьезные проблемы.

«Изображать невесту, накинув шторку на голову, сорокалетней женщине как-то не комильфо».

«Грустно((( почему-то даже в качестве стеба — занавеска на голове — это совсем не смешно... угнетающее впечатление производят последние посты, как какая-то агония загнанного в угол человека», — пишут пользователи Instagram.

Ранее портал iz.ru писал о том, что Волочкова прокатилась на шпагате по лестнице.