Волочкова удивила подписчиков фото с занавеской на голове
Анастасия Волочкова вновь удивила своих подписчиков, выложив в соцсеть фотографию с занавеской на голове.
«А так? А вы там как? Позволила себе лениться, но форму берегу!» — написала балерина в Instagram.
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 7, 2018 at 4:41 PST
В этот раз Волочкова позирует во время отдыха на Мальдивских островах.
Некоторые из ее подписчиков подумали, что таким образом она намекает на фату и скорую свадьбу.
Другие, наоборот, сильно испугались за балерину, предположив, что у нее серьезные проблемы.
«Изображать невесту, накинув шторку на голову, сорокалетней женщине как-то не комильфо».
«Грустно((( почему-то даже в качестве стеба — занавеска на голове — это совсем не смешно... угнетающее впечатление производят последние посты, как какая-то агония загнанного в угол человека», — пишут пользователи Instagram.
Ранее портал iz.ru писал о том, что Волочкова прокатилась на шпагате по лестнице.