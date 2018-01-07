Прямой эфир

«Ливерпуль» нашел замену ушедшему в «Барселону» Коутиньо

0
Фото: Global Look Press/John Baguley
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Ливерпуль» намерен приобрести атакующего полузащитника «Лестера» Рияда Мареза. Он заменит в команде ушедшего в «Барселону» Филиппе Коутиньо.

Ожидается, что в воскресенье, 7 января, Марез пройдет медицинское обследование, после чего футболист подпишет контракт с клубом, пишет газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Трансфер алжирского футболиста обойдется «Ливерпулю» в €55 млн. Контракт с Марезом будет рассчитан до лета 2022 года.

Как писал портал iz.ru, «Ливерпуль» согласился отпустить Филиппе Коутиньо в «Барселону». Английский клуб выручит от продажи игрока €160 млн. Таким образом, Коутиньо займет вторую строку в списке самых дорогих футболистов мира после соотечественника Неймара.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017