«Ливерпуль» нашел замену ушедшему в «Барселону» Коутиньо

«Ливерпуль» намерен приобрести атакующего полузащитника «Лестера» Рияда Мареза. Он заменит в команде ушедшего в «Барселону» Филиппе Коутиньо.

Ожидается, что в воскресенье, 7 января, Марез пройдет медицинское обследование, после чего футболист подпишет контракт с клубом, пишет газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Трансфер алжирского футболиста обойдется «Ливерпулю» в €55 млн. Контракт с Марезом будет рассчитан до лета 2022 года.

Как писал портал iz.ru, «Ливерпуль» согласился отпустить Филиппе Коутиньо в «Барселону». Английский клуб выручит от продажи игрока €160 млн. Таким образом, Коутиньо займет вторую строку в списке самых дорогих футболистов мира после соотечественника Неймара.

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