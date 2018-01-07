Пожар произошел в исправительной колонии под Якутском
В исправительной колонии под Якутском произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее о пожаре в исправительной колонии № 7 в Новой Табаге сообщили местные СМИ. Возгорание произошло в отряде общежития № 1. Из-за пожара пришлось эвакуировать 124 заключенных. Также в соцсетях было опубликовано видео с места происшествия.
Публикация от КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ЯКУТИИ ® (@crimyakutia_ru) Янв 6, 2018 at 7:03 PST
Представитель республиканского УФСИН России подтвердил факт пожара. Он подчеркнул, что в тушении возгорания были задействованы пожарные расчеты колонии и города, передает «РИА Новости».