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Пожар произошел в исправительной колонии под Якутском

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Фото: Global Look Press/Juri Zolotarev
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В исправительной колонии под Якутском произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее о пожаре в исправительной колонии № 7 в Новой Табаге сообщили местные СМИ. Возгорание произошло в отряде общежития № 1. Из-за пожара пришлось эвакуировать 124 заключенных. Также в соцсетях было опубликовано видео с места происшествия.

Представитель республиканского УФСИН России подтвердил факт пожара. Он подчеркнул, что в тушении возгорания были задействованы пожарные расчеты колонии и города, передает «РИА Новости».

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