Умер американский астронавт NASA Джон Янг

Побывавший на Луне американский астронавт NASA Джон Янг скончался на 87-м году жизни от пневмонии. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

«Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Он дважды летал на Луну, ходил по ее поверхности и летал в первой миссии Space Shuttle. Он шесть раз выходил в космос в программах «Близнецы», «Аполлон» и «Космический челнок», — говорится в сообщении.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq