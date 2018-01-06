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Умер американский астронавт NASA Джон Янг

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Фото: NASA/Charlie Duke
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Побывавший на Луне американский астронавт NASA Джон Янг скончался на 87-м году жизни от пневмонии. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

«Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Он дважды летал на Луну, ходил по ее поверхности и летал в первой миссии Space Shuttle. Он шесть раз выходил в космос в программах «Близнецы», «Аполлон» и «Космический челнок», — говорится в сообщении.

 

Свои соболезнования в связи с кончиной Янга выразил директор NASA Роберт Лайтфут.

«Джон Янг был на переднем крае исследования человеческого пространства с его уравновешенностью, талантом и упорством. Он был во всех отношениях астронавтом астронавтов. Мы будем скучать по нему», — говорится в сообщении.

Джон Янг был первым человеком, совершившим полет в космос шесть раз с Земли и семь раз, если считать запуск с Луны. Его отобрали в отряд астронавтов в 1962 году. Космонавт закончил сотрудничество с NASA в 2004 году. После этого Янг активно выступал за развитие технологий, позволяющих проводить экспедиции на Марсе. 

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