Умер американский астронавт NASA Джон Янг

Побывавший на Луне американский астронавт NASA Джон Янг скончался на 87-м году жизни от пневмонии. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

«Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, которому было 87 лет. Он дважды летал на Луну, ходил по ее поверхности и летал в первой миссии Space Shuttle. Он шесть раз выходил в космос в программах «Близнецы», «Аполлон» и «Космический челнок», — говорится в сообщении.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq — NASA (@NASA) 6 января 2018 г.

Свои соболезнования в связи с кончиной Янга выразил директор NASA Роберт Лайтфут.

«Джон Янг был на переднем крае исследования человеческого пространства с его уравновешенностью, талантом и упорством. Он был во всех отношениях астронавтом астронавтов. Мы будем скучать по нему», — говорится в сообщении.

Джон Янг был первым человеком, совершившим полет в космос шесть раз с Земли и семь раз, если считать запуск с Луны. Его отобрали в отряд астронавтов в 1962 году. Космонавт закончил сотрудничество с NASA в 2004 году. После этого Янг активно выступал за развитие технологий, позволяющих проводить экспедиции на Марсе.