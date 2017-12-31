Составлен рейтинг самых популярных фотографий NASA за 2017 год

Специалисты NASA составили рейтинг, в котором представлены десять самых популярных фотографий, опубликованных в Instagram ведомства за 2017 год.

Из полученных снимков было смонтировано минутное видео, которое опубликовали на сайте YouTube.

Самым популярным в 2017 году оказалось фото полного солнечного затмения.

Ранее в декабре NASA опубликовало фотографии зимнего Марса, которые были сделаны с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.