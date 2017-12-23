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Умер автор первого свободного полета человека в открытом космосе

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Фото: TASS/DPA
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В Калифорнии в возрасте 80 лет умер астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс. Он стал широко известен после полета на «Челленджере» в 1984 году, в ходе которого вышел в открытый космос без связи с материнским кораблем. Тогда астронавт с помощью реактивного ранца удалился на 90 м от космического челнока, совершив первый в истории свободный полет человека в открытом космосе.

О смерти астронавта сообщил Космический центр НАСА, причина не сообщается.

Журнал Time приводит в своем некрологе воспоминания Маккэндлесса об историческом полете.

«Я был слишком переутомлен. Я просто хотел выйти и полететь... Мне стало так холодно, что мои зубы стучали и я дрожал, но это было так незначительно», — рассказывал астронавт. 

В ходе второго космического полета на шаттле «Дискавери» в апреле 1990 года Маккэндлесс вывел на орбиту телескоп «Хаббл». Астронавт покинул НАСА в том же году, через четыре месяца после второго старта.

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