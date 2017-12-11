США выведут в космос три новых телескопа

Три новых телескопа выведут в космос США в ближайшее десятилетие, об этом рассказал конгрессменам Томас Зурбукен, помощник директора NASA, ответственный за научные миссии космического агентства.

Об этом он заявил на слушаниях, прошедших в конце минувшей недели в подкомитете по космосу палаты представителей конгресса США, сообщает ТАСС.

По его словам, весной 2018 года в космос должен быть выведен аппарат под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), он будет выявлять планетные системы, «по своим параметрам в наибольшей степени сравнимые с нашей Солнечной системой», приводит слова Зурбукена ТАСС. В дальнейшем ими будут заниматься телескопы, которые выйдут на орбиту вслед за TESS. В частности, телескоп James Webb отправится в космос в марте–июне 2019 года. «Это будет наиболее мощный космический телескоп, когда-либо созданный человеком», — указал представитель NASA.

5 декабря, сообщал портал iz.ru, Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимки «взрывной» галактики. Также лаборатория NASA показала изменения Земли за последние 20 лет.