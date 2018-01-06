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СК изучит обстоятельства смерти не дождавшейся врачей пенсионерки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следственный комитет (СК) начал проверку обстоятельств смерти в одной из больниц Санкт-Петербурга 80-летней женщины. Пациентка с острыми болями в груди пять часов ждала помощи медиков.

О начавшемся разбирательстве сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Санкт-Петербургу, уточняет агентство Regnum.

Ранее сообщалось, что женщина, почувствовав себя плохо, три часа провела в приемном отделении. Позже ее направили к неврологу, но и там врачи не обратили на нее внимание.

Как писал iz.ru, с 1 января 2018 года в России вступил в силу закон о телемедицине, который предусматривает возможность оказания медицинской помощи дистанционно.

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