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Пенсионерка умерла в больнице Петербурга после пяти часов ожидания

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Фото: РИА Новости/Александр Онопа
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В одной из больниц Санкт-Петербурга скончалась женщина, которая более пяти часов ждала помощи медиков.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», инцидент произошел 5 января. 

Отмечается, что пенсионерка почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к врачам. После трех часов ожидания в приемной ее направили в неврологическое отделение, где состояние женщины резко ухудшилось.

По словам родственника пенсионерки, с 14 до 19 к ней никто так и не подошел, после этого ему пришлось уйти из больницы. Спустя несколько часов родственникам сообщили, что женщина скончалась.

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