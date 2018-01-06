Пенсионерка умерла в больнице Петербурга после пяти часов ожидания

В одной из больниц Санкт-Петербурга скончалась женщина, которая более пяти часов ждала помощи медиков.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», инцидент произошел 5 января.

Отмечается, что пенсионерка почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к врачам. После трех часов ожидания в приемной ее направили в неврологическое отделение, где состояние женщины резко ухудшилось.

По словам родственника пенсионерки, с 14 до 19 к ней никто так и не подошел, после этого ему пришлось уйти из больницы. Спустя несколько часов родственникам сообщили, что женщина скончалась.