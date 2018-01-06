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Пациенты пожаловались на холод в палатах больницы Нижнего Тагила

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Житель Нижнего Тагила рассказал о жутких условиях содержания в Демидовской больнице.

По словам одного из пациентов, в палатах больницы так холодно, что приходится одеваться в теплую одежду. На стенах же видны следы крови.

Стены крушатся, все в трещинах, по бокам кровь по всем стенам, провода торчат. Не трогаем, возможно под напряжением. Холодно очень, пациентам нужно тепло , - написал мужчина в социальной сети «ВКонтакте».

Он указывает на то, что среди пациентов много пожилых людей, и им необходимо тепло и покой. По его словам, некоторые из них находятся в больнице многие месяцы, поскольку не могут выздоровить.

«Медперсонал хороший, но условия пребывания ужасают», — резюмировал мужчина.

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