Двое жителей Томской области попали в больницу после прыжка с тарзанки

Двое человек получили серьезные травмы, прыгнув на тарзанке с моста через реку Томь в Томской области, сообщает «РИА Новости».

Мужчина и женщина ударились об лед, поскольку трос, за который они держались, оказался слишком длинным.

Как уточняет РЕН ТВ, пострадавшие живы, но находятся в реанимации.

СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее портал iz.ru сообщал, что полуторогодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа в Армавире, Краснодарский край. В результате падения мальчик погиб от несовместимых с жизнью травм.