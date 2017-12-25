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Ребенок выпал из окна пятого этажа в Краснодарском крае

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Полуторогодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа в Армавире, Краснодарский край.

Трагедия произошла вчера, 24 декабря, в одном из домов по улице Ефремова. В квартире на пятом этаже мальчик, которому было полтора года, остался один в комнате. Сообщается, что он залез на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку, размещенную в проеме окна. Под весом мальчика сетка вылетела из проема в сторону улицы, ребенок упал следом, сообщили «Кубанские новости».

В результате падения с пятого этажа мальчик погиб от несовместимых с жизнью травм. Реанимировать его не удалось. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранительными органами проводится проверка по факту гибели ребенка.

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