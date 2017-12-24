Мужчина упал на рельсы на станции метро «Третьяковская» в Москве

На станции «Третьяковская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена пьяный мужчина упал на рельсы днем 23 декабря.

Человек выжил, его подняли с путей и передали врачам скорой помощи.

Очевидцы произошедшего рассказывают, что после спасения мужчина вел себя неадекватно, сообщает РЕН ТВ.

Из-за ЧП специалистам пришлось на 30 минут снять напряжение с пути.

В настоящее время движение поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена восстановлено.