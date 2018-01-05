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В Apple признали уязвимость во всех моделях iMac iPhone

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Компания Apple подтвердила уязвимость всех моделей iMac и iPhone. Специалисты корпорации обнаружили угрозы под названиями Meltdown и Spectre.

В компании выступили с официальным заявлением – Apple рекомендует устанавливать только программы из проверенных источников. Выход обновлений операционных систем должен защитить от кибератак.

Ранее критическая уязвимость была обнаружена в процессорах Intel. Преступники могут похитить информацию через обычный код в браузере. 

Специалисты компании планируют устранить ошибку в течение 2-х недель. 15 января должно выйти новое ядро Linux и обновление безопасности для Windows.

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