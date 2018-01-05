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Саакашвили прокомментировал обвинительный приговор грузинского суда

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили назвал вынесенный ему на родине заочный приговор незаконным, противоречащим международным нормам и здравому смыслу.

«Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса», — подчеркивает политик на своей страничке Facebook.

Кроме того, Саакашвили увидел в приговоре косвенное подтверждение, что «грузинская власть не нашла на меня за пять лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений».

Как сообщал iz.ru, экс-президент Грузии приговорен к трем годам лишения свободы по факту «злоупотребления должностными полномочиями». Он своей властью сократил срок заключения сотрудникам полиции, осужденным по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. 

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