Саакашвили прокомментировал обвинительный приговор грузинского суда

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили назвал вынесенный ему на родине заочный приговор незаконным, противоречащим международным нормам и здравому смыслу.

«Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса», — подчеркивает политик на своей страничке Facebook.

Кроме того, Саакашвили увидел в приговоре косвенное подтверждение, что «грузинская власть не нашла на меня за пять лет ничего существенного: ни никаких фактов коррупции, ни других правонарушений».

Как сообщал iz.ru, экс-президент Грузии приговорен к трем годам лишения свободы по факту «злоупотребления должностными полномочиями». Он своей властью сократил срок заключения сотрудникам полиции, осужденным по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.