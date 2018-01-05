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СМИ составили рейтинг самых дешевых автомобилей в России

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Фото: ТАСС/Андрей Холмов
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Эксперты определили десятку самых дешевых новых автомобилей из числа продающихся в России.

Первые три места в рейтинге получили отечественные модели — соответственно, седан Lada Granta (399,9 тыс. рублей), Lada Priora (414,9 тыс. рублей) и лифтбек Lada Granta (от 424,9 тыс. рублей).

Далее следуют различные авто китайского производства. Все модели из списка выставляются дилерами по ценам ниже 500 тыс. рублей, уточняет «Российская газета».

В десятку дешевых входит также седан Renault Logan отечественной сборки, а в категорию «ниже полумиллиона» — хэтчбек Renault Sandero.

Газета составляет свой рейтинг ежеквартально, опираясь на официальные прайс-листы продавцов. При этом учитываются различные скидки, предоставляемые дилерами.

При составлении линейки в расчет берется самая простая и дешевая комплектация. Цена на реальный автомобиль той же марки может быть заметно выше за счет дополнительных опций. 

Как писал iz.ru, в 2017 году в России чаще продавались легковые автомобили с автоматической коробкой передач. Доля таких машин среди купленных россиянами новых авто составила 54%.

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