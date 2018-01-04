Серийное производство Peugeot Expert стартует в Калуге
Французский альянс PSA Group в 2018 годe начнет серийное производство нового поколения фургона Peugeot Expert в России.
Как передает телеканал «360», на заводе «ПСМА Рус» в Калуге идут последние приготовления к запуску конвейера.
Отмечается, что старт производства избавит от необходимости импортировать эти автомобили в Россию из Франции.
Ранее сообщалось, что в Тольятти жители обнаружили раритетный автомобиль — советский трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108 с правым рулем.