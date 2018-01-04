Прямой эфир

Серийное производство Peugeot Expert стартует в Калуге

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французский альянс PSA Group в 2018 годe начнет серийное производство нового поколения фургона Peugeot Expert в России. 

Как передает телеканал «360», на заводе «ПСМА Рус» в Калуге идут последние приготовления к запуску конвейера.

Отмечается, что старт производства избавит от необходимости импортировать эти автомобили в Россию из Франции.

Ранее сообщалось, что в Тольятти жители обнаружили раритетный автомобиль — советский трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108 с правым рулем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт прогнозирует поступление летающих авто в продажу в 2018 году
Житель Барнаула продает самодельный вездеход за 155 тыс. рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017