СМИ заявили о новом расследовании ФБР в отношении Клинтон

Федеральной бюро расследований (ФБР) начало новое расследование, связанное с деятельностью благотворительного фонда бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Как сообщает издание Hill со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ФБР проверяет, не замешан ли фонд в нелегальной деятельности в период, когда Клинтон возглавляла Госдепартамент США. Представители фонда и сама Клинтон пока никак не прокомментировали сообщения СМИ.

Напомним, скандал с почтой Хиллари Клинтон, которая занимала пост госсекретаря с 2009 по 2013 год, разразился во время предвыборной президентской кампании в 2016 году. Экс-кандидата раскритиковали за использование частного почтового сервера, который позволял ей получать полный контроль над перепиской и делал служебную почту уязвимой к атакам хакеров.