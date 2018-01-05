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СМИ заявили о новом расследовании ФБР в отношении Клинтон

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Федеральной бюро расследований (ФБР) начало новое расследование, связанное с деятельностью благотворительного фонда бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Как сообщает издание Hill со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ФБР проверяет, не замешан ли фонд в нелегальной деятельности в период, когда Клинтон возглавляла Госдепартамент США. Представители фонда и сама Клинтон пока никак не прокомментировали сообщения СМИ.

Напомним, скандал с почтой Хиллари Клинтон, которая занимала пост госсекретаря с 2009 по 2013 год, разразился во время предвыборной президентской кампании в 2016 году. Экс-кандидата раскритиковали за использование частного почтового сервера, который позволял ей получать полный контроль над перепиской и делал служебную почту уязвимой к атакам хакеров.

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