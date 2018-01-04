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Представитель Клинтон опроверг сообщения о пожаре в ее доме

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Фото: Global Look Press/Nelvin C. Cepeda
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Представитель экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон заявил, что в резиденции Клинтонов не было пожара, горело здание Секретной службы.

«Небольшой пожар произошел в здании Секретной службы на территории владений Клинтонов, не соединенном с их домом», — написал Меррилл в Twitter.

Он также уточнил, что во время пожара Клинтонов не было дома. В данный момент пожар на территории резиденции потушен, пострадавших нет.

Напомним, ранее СМИ сообщили о пожаре в доме четы Клинтонов в городе Чаппакуа. Сообщалось, что горит второй этаж особняка.

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