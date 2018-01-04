Представитель Клинтон опроверг сообщения о пожаре в ее доме

Представитель экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон заявил, что в резиденции Клинтонов не было пожара, горело здание Секретной службы.

«Небольшой пожар произошел в здании Секретной службы на территории владений Клинтонов, не соединенном с их домом», — написал Меррилл в Twitter.

This report is wrong, & creating much hysteria.

Yes, a small fire broke out in the @SecretService facility today on Clinton property, in a building not connected to their home. Fire was put out, local FD responded. The Clintons were not home.

All is ok!https://t.co/fXnbqtLb2K — Nick Merrill (@NickMerrill) January 3, 2018

Он также уточнил, что во время пожара Клинтонов не было дома. В данный момент пожар на территории резиденции потушен, пострадавших нет.

Напомним, ранее СМИ сообщили о пожаре в доме четы Клинтонов в городе Чаппакуа. Сообщалось, что горит второй этаж особняка.