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Две 15-летние девушки попали под поезд в Приморье

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Фото: Global Look Press/Mikhail Pletsky
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Две 15-лтние девушки попали под поезд в Приморском крае, одна из них погибла, другая госпитализирована, сообщает Дальневосточное СУ на транспорте СК РФ.

«По имеющейся информации, 4 января 2018 года около 22.00 управляющий тепловозом машинист не смог предотвратить наезд на двух девушек 2002 года рождения, идущих по железнодорожным путям в районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа», — приводит «РИА Новости» сообщение СК.

Одна из девушек в результате наезда получила травмы, не совместимые с жизнью, другая девушка была госпитализирована. По факту наезда поезда было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации ж/д транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее 5 января в Приморье произошел другой инцидент на железной дороге. Легковой автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде, один человек погиб.

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