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Поездка в Донбасс глав МИД Украины и Германии сорвалась

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Поездка на линию разграничения в Донбасс министров иностранных дел Украины и Германии сорвалась по погодным условиям. Павел Климкин и Зигмар Габриэль посетят регион позднее в январе.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем», — сообщил украинский министр в Twitter.

 

Как сообщалось ранее, ключевым вопросом переговоров Габриэля со своим украинским коллегой является роль ФРГ и Франции в «нормандской четверке».

Как писал iz.ru, Зигмар Габриэль настаивал на введении в Донбасс миротворцев ООН. При этом они должны быть вооружены и находиться на всей территории региона. Глава МИД Украины, в свою очередь, обещал «достать» немецкие компании, которые вопреки санкциям Евросоюза работают в Крыму, 

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