Поездка в Донбасс глав МИД Украины и Германии сорвалась

Поездка на линию разграничения в Донбасс министров иностранных дел Украины и Германии сорвалась по погодным условиям. Павел Климкин и Зигмар Габриэль посетят регион позднее в январе.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем», — сообщил украинский министр в Twitter.

Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.

Как сообщалось ранее, ключевым вопросом переговоров Габриэля со своим украинским коллегой является роль ФРГ и Франции в «нормандской четверке».

Как писал iz.ru, Зигмар Габриэль настаивал на введении в Донбасс миротворцев ООН. При этом они должны быть вооружены и находиться на всей территории региона. Глава МИД Украины, в свою очередь, обещал «достать» немецкие компании, которые вопреки санкциям Евросоюза работают в Крыму,