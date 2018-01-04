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«Севилья» победила «Кадис» в первом матче под руководством нового тренера

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Фото: youtube.com
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«Севилья» в рамках 1/8 финала Кубка Испании одержала победу над «Кадисом», выступающем в Сегунде. Встреча завершилась со счетом 0:2.

В составе «красно-белых» отличились Нолито (9-я минута) и Хесус Навас (23). Ответный матч пройдет на поле «Севильи» 11 января.

Примечательно, что матч против «Кадиса» стал первым для «Севильи» под руководством нового главного тренера итальянца Винченцо Монтеллы, который сменил на этом посту Эдуардо Бериссо, передает ТАСС.

Аргентинский специалист был уволен 22 декабря. Руководство «Севильи» объяснило свое решение неудовлетворительными результатами клуба.

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