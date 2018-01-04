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Пассажирский самолет в США пропал с радаров после вылета

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
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Пассажирский самолет, следующий из Оклахома-Сити в Джорджтаун, пропал с радаров после вылета из аэропорта в США. 

Как сообщает телеканал «Звезда», воздушное судно исчезло с экранов радаров в среду вечером по местному времени. 

В береговой охране США заявили, что поиски самолета будут вестись в районе Мексиканского залива. Подготовка к операции началась после сообщения о возможном крушении. 

На данный момент неизвестно, сколько человек находилось на борту самолета.

Ранее сообщалось, что вылет авиарейса компании Alaska Airlines из Окленда в Портленд был отменен из-за проникшей на борт самолета крысы.

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