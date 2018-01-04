Пассажирский самолет в США пропал с радаров после вылета

Пассажирский самолет, следующий из Оклахома-Сити в Джорджтаун, пропал с радаров после вылета из аэропорта в США.

Как сообщает телеканал «Звезда», воздушное судно исчезло с экранов радаров в среду вечером по местному времени.

В береговой охране США заявили, что поиски самолета будут вестись в районе Мексиканского залива. Подготовка к операции началась после сообщения о возможном крушении.

На данный момент неизвестно, сколько человек находилось на борту самолета.

Ранее сообщалось, что вылет авиарейса компании Alaska Airlines из Окленда в Портленд был отменен из-за проникшей на борт самолета крысы.