Авиарейс в США отменили из-за проникшей на борт самолета крысы

Вылет авиарейса компании Alaska Airlines из Окленда (штат Калифорния) в Портленд (штат Орегон) был отменен из-за проникшей на борт самолета крысы, сообщили СМИ США.

На борту самолета этим рейсом должны были вылететь 110 пассажиров, однако отправление Boeing 737 отменили после проникновения по трапу в салон крысы, которую члены экипажа не смогли найти, сообщает ТАСС со ссылкой на CBS.

Alaska Airlines после инцидента была вынуждена вызвать на борт службу по уничтожению вредителей. Кроме этого, самолет осмотрят специалисты, которые определят, нет ли каких-либо повреждений. Пассажиры отправятся в Портленд другим рейсом.