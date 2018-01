Судьи и игроки не заметили неожиданное трехочковое попадание в НБА

Защитник «Сан-Антонио Сперс» Ману Джинобили во время матча с «Нью-Йорк Никс» (100:91) забил курьезный трехочковый, который ввел в заблуждение судей и игроков.

40-летний баскетболист случайно отправил мяч в кольцо, пытаясь отдать передачу на расположившегося под кольцом партнера. Попадание оказалось настолько неожиданным, что игра продолжилась. Судьи остановили встречу только после призыва Джинобили.

«Когда забиваешь такой бросок, то хочешь, чтобы его засчитали. Это могло смотреться странновато, но справедливость восторжествовала», — приводит слова Джинобили ESPN.

Стоит отметить, что арбитры сначала засчитали аргентинцу двухочковое попадание, но позже посмотрели повтор и зафиксировали трехочковый.

Even the refs couldn't believe this Manu pass went in the hoop 😂 pic.twitter.com/YGM1sSCeUL