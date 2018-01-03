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Судьи и игроки не заметили неожиданное трехочковое попадание в НБА

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Telam
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Защитник «Сан-Антонио Сперс» Ману Джинобили во время матча с «Нью-Йорк Никс» (100:91) забил курьезный трехочковый, который ввел в заблуждение судей и игроков.

40-летний баскетболист случайно отправил мяч в кольцо, пытаясь отдать передачу на расположившегося под кольцом партнера. Попадание оказалось настолько неожиданным, что игра продолжилась. Судьи остановили встречу только после призыва Джинобили. 

«Когда забиваешь такой бросок, то хочешь, чтобы его засчитали. Это могло смотреться странновато, но справедливость восторжествовала», — приводит слова Джинобили ESPN.

Стоит отметить, что арбитры сначала засчитали аргентинцу двухочковое попадание, но позже посмотрели повтор и зафиксировали трехочковый.

Ранее сообщалось, что студия «ТриТэ» снова, после «Легенды № 17», выпускает в прокат спортивную драму — «Движение вверх». В основе сюжета — история победы сборной СССР по баскетболу в финале Мюнхенской Олимпиады 1972 года против США.

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