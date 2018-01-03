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Пхеньян и Сеул провели телефонные переговоры

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Северная Корея связалась по телефону с Южной.

Враждующие государства возобновили линию спецсвязи в Пханмунджоме. Поводом стала предстоящая Олимпиада, которая пройдет в Южной Корее.

Ким Чен Ын желает отправить сборную КНДР на Игры. Сеул приветствовал такое решение северокорейского лидера.

ОИ могут стать шагом на пути к улучшению отношений между странами. В последний раз замминистры государств разговаривали в декабре 2015 года.

Однако, КНДР могут не допустить до Олимпиады. Старана не отправила заявку в оргкомитет и квота отошла Японии.

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