Пхеньян и Сеул провели телефонные переговоры

Северная Корея связалась по телефону с Южной.

Враждующие государства возобновили линию спецсвязи в Пханмунджоме. Поводом стала предстоящая Олимпиада, которая пройдет в Южной Корее.

Ким Чен Ын желает отправить сборную КНДР на Игры. Сеул приветствовал такое решение северокорейского лидера.

ОИ могут стать шагом на пути к улучшению отношений между странами. В последний раз замминистры государств разговаривали в декабре 2015 года.

Однако, КНДР могут не допустить до Олимпиады. Старана не отправила заявку в оргкомитет и квота отошла Японии.