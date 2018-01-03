Рождественский бал пройдет на московском катке на ВДНХ  

Посетители московского катка на ВДНХ станут участниками рождественского бала, который пройдет 7 января.

Жители и гости российской столицы окажутся в атмосфере Золотого века.

У пунктов проката лакеи в ливреях будут выдавать коньки и бархатные маски, а территорию ледового парка украсят в стиле старинных открыток.

Все желающие смогут прийти в костюмах, пышных юбках или шляпках, и станцевать на коньках с профессиональными инструкторами вальс, польку или кадриль, сообщается на сайте ВДНХ.