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Расходы на безопасность редакции Charlie Hebdo за год составили €1,5 млн

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Фото: Global Look Press/Lino Mirgeler
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Главный редактор сатирического еженедельника Charlie Hebdo карикатурист Рисс (Лоран Суриссо) рассказал о крупных финансовых расходах, которые несет издание, превратив рабочие помещения в неприступный бункер ради защиты журналистов.

По его словам, оплата полицейского сопровождения работников и охраны здания, укрепление входа в помещение редакции, а также другие меры безопасности обходятся журналу в €1-1,5 млн в год.

Данная сумма равнозначна потере доходов от продажи 800 тыс. экземпляров еженедельника. Январский номер Charlie Hebdo под названием «Три года внутри консервной банки» посвящен третьей годовщине нападения на редакцию террористов.

Напомним, в январе 2015 года редакция Charlie Hebdo подверглась нападению террористов, в результате чего погибли 12 человек. Поводом для атаки стала карикатура на пророка Мухаммеда.

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