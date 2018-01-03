Расходы на безопасность редакции Charlie Hebdo за год составили €1,5 млн

Главный редактор сатирического еженедельника Charlie Hebdo карикатурист Рисс (Лоран Суриссо) рассказал о крупных финансовых расходах, которые несет издание, превратив рабочие помещения в неприступный бункер ради защиты журналистов.

По его словам, оплата полицейского сопровождения работников и охраны здания, укрепление входа в помещение редакции, а также другие меры безопасности обходятся журналу в €1-1,5 млн в год.

Данная сумма равнозначна потере доходов от продажи 800 тыс. экземпляров еженедельника. Январский номер Charlie Hebdo под названием «Три года внутри консервной банки» посвящен третьей годовщине нападения на редакцию террористов.

Напомним, в январе 2015 года редакция Charlie Hebdo подверглась нападению террористов, в результате чего погибли 12 человек. Поводом для атаки стала карикатура на пророка Мухаммеда.



