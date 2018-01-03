Котенок парализовал движение на одной из автотрасс Новой Зеландии

Движение на одной из автотрасс крупнейшего города Новой Зеландии было парализовано из-за выбежавшего на дорогу котенка. От верной гибели его спасли местные полицейские.

Сообщение в правоохранительные органы поступило от очевидца инцидента. Он рассказал, что «маленький оранжево-белый пушистый шар» изо всех сил пытается спровоцировать аварию.

Прибывший на место происшествия полицейский обнаружил котенка, прижавшегося к бетонному барьеру. Офицер попытался приблизиться к нему, однако животное испугалось и стало убегать.

Чтобы поймать маленького мышелова, пришлось остановить движение на трассе. Котенка назвали Майоро.

Однако на этом его приключения не закончились. Полицейский, прибыв в участок, не смог найти в машине котенка. Вскоре же правоохранитель понял, что испуганное животное забралось под приборную панель. Достать котенка удалось лишь работникам автомастерской.