Котенок парализовал движение на одной из автотрасс Новой Зеландии
Движение на одной из автотрасс крупнейшего города Новой Зеландии было парализовано из-за выбежавшего на дорогу котенка. От верной гибели его спасли местные полицейские.
Сообщение в правоохранительные органы поступило от очевидца инцидента. Он рассказал, что «маленький оранжево-белый пушистый шар» изо всех сил пытается спровоцировать аварию.
Прибывший на место происшествия полицейский обнаружил котенка, прижавшегося к бетонному барьеру. Офицер попытался приблизиться к нему, однако животное испугалось и стало убегать.
Чтобы поймать маленького мышелова, пришлось остановить движение на трассе. Котенка назвали Майоро.
Однако на этом его приключения не закончились. Полицейский, прибыв в участок, не смог найти в машине котенка. Вскоре же правоохранитель понял, что испуганное животное забралось под приборную панель. Достать котенка удалось лишь работникам автомастерской.