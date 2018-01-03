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СМИ сообщили о возможном прекращении выпуска печатной версии Playboy

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Фото: Global Look Press
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Известный мужской журнал Playboy может перестать существовать в печатной версии, пишет газета The Wall Street Journal.

По информации ее источника, издатели «серьезно задумывается о будущем печатной версии журнала, хотя окончательное решение еще не принято».

Как уточнил руководитель Playboy Enterprises Бен Кон, руководство компании намерено сосредоточиться «на «мире Playboy», который гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого».

Напомним, в конце сентября 2017 года в возрасте 91 года скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер.

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