70 человек госпитализированы в Грузии с травмами из-за пиротехники

В результате неосторожного обращения с пиротехникой в Грузии получили травмы и были доставлены в больницы 70 человек, половина из них — дети и подростки.

В Тбилиси госпитализированы 44 человека, в Кутаиси и Батуми — 14 и 12 соответственно.

По данным пресс-службы срочной медицинской помощи грузинской столицы, у пострадавших в основном зафиксированы повреждения верхних конечностей и ожоги лица и рук.

Троим из пострадавших в Тбилиси пришлось ампутировать пальцы, передает «Интерфакс».