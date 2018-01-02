Макгрегор и Нурмагомедов устроили хайп в твиттере

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили публичную ссору. Бойцы MMA выбрали для поединка социальные сети.

Батл в Twitter начал ирландец. Макгрегор раскритиковал победу Хабиба над бразильцем Эдсоном Барбозой. Нурмагомедов ответил: «заткнись» и добавил к твиту смайл в виде петуха.

Второй раунд батла начал Хабиб. Россиянин опубликовал картинку, где он на медведе гонится за Конором. Макгрегор пообещал убить хищника и сделать из его шкуры пальто.

Точку в батле поставил россиянин. Хабиб заверил ирландца: задире ничего не светит в поединке с медведем.

Следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведёт в апреле 2018 года. Соперник россиянина пока неизвестен.