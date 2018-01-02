Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 91-летием народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича, пожелав здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.

«Уважаемый Юрий Николаевич! Примите искренние поздравления с днем рождения. Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной самоотдачей, своим подвижничеством вносите бесценный вклад в развитие великих традиций русского балета, мирового хореографического искусства, и каждая ваша работа — уникальна», — говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Юрий Григорович — советский и российский хореограф и балетмейстер,воспитанник Ленинградского хореографического училища (ныне — Санкт-Петербургская академия русского балета имени А. Я. Вагановой). После окончания училища в 1946 году Григоровича приняли в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова, где он танцевал сольные характерные и гротесковые партии. С 1961 по 1964 годы был балетмейстером в этом театре. С 1964 по 2008 годы Григорович занимал должность главного балетмейстера Большого театра России.

Под руководством Григоровича было поставлено восемь оригинальных балетов, в том числе «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Спартак», «Золотой век».

Поздравления Григоровичу направил и генеральный директор Большого театра Владимир Урин. В день рождения балетмейстера на сцене Большого театра стартовал второй блок проката балета «Щелкунчик».