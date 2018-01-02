Прямой эфир

Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днем рождения

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 91-летием народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича, пожелав здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.

«Уважаемый Юрий Николаевич! Примите искренние поздравления с днем рождения. Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной самоотдачей, своим подвижничеством вносите бесценный вклад в развитие великих традиций русского балета, мирового хореографического искусства, и каждая ваша работа — уникальна», — говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Юрий Григорович — советский и российский хореограф и балетмейстер,воспитанник Ленинградского хореографического училища (ныне — Санкт-Петербургская академия русского балета имени А. Я. Вагановой). После окончания училища в 1946 году Григоровича приняли в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова, где он танцевал сольные характерные и гротесковые партии. С 1961 по 1964 годы был балетмейстером в этом театре. С 1964 по 2008 годы Григорович занимал должность главного балетмейстера Большого театра России. 

Под руководством Григоровича было поставлено восемь оригинальных балетов, в том числе «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Спартак», «Золотой век». 

Поздравления Григоровичу направил и генеральный директор Большого театра Владимир Урин. В день рождения балетмейстера на сцене Большого театра стартовал второй блок проката балета «Щелкунчик».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поздравил программу «Время» с юбилеем
Путин поздравил всех работающих в новогоднюю ночь

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017