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В РАН рассказали о десятилетии похолодания на юге России

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Южные регионы России ждет десятилетний цикл похолодания, заявил председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

Он отметил, что климат цикличен, и с текущего года юг России ждет похолодание. На это, в частности, указывают предвестники изменения климата, которые можно было наблюдать в последние несколько лет, передает РИА «Новости».

В частности, лед на Нижнем Дону и Таганрогском заливе держится с декабря по март, хотя раньше вода была скованна лишь в феврале. Еще одно доказательство — необычно холодные весенние месяцы.

В первом полугодии 2017 года температура была ниже климатической нормы в сочетании с обильными осадками. Это привело к поздней вегетации и неурожаю плодовых культур.

Матишов также указал, что погодные аномалии приводят к сокращению уловов рыбы и препятствуют судоходству.

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