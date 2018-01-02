Новый год в разных странах: комикс

Новогодняя ночь - праздник почти для всех христианских стран.

Итальянцы Новый год отмечают народными гуляниями. Добрая новогодняя итальянская традиция - выбрасывать из окон на улицы старые вещи.

В Испании под бой курантов принято съедать 12 виноградин на удачу. В местных магазинах в преддверии праздника можно найти готовые баночки с дюжиной ягод, очищенных от кожи и семечек.

Шотландцы придумали для новогодних празднований особое название - Хогмани. По обычаю ночью накануне 1 января граждане палят бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая таким образом Старый и приглашая Новый год.

На праздничном столе финнов - картофельный салат и сосиски. В Финляндии к Новому году относятся спокойно. Отмечают в ресторанах, с коллегами и друзьями. Причем не ночью, а днем - потому что рестораны закрываются рано. На столе по традиции - картофельный салат и сосиски.

Исландцы по традиции жгут костры, поют и танцуют возле них. В новогодние праздники по улицам страны разгуливают ряженые тролли и эльфы.

Бразильцы в Новый год приносят дары африканской богине Иманже - повелительнице морей. Горящие свечи на деревянных подставках отправляют в океан и загадывают желания. На пляже Копакабаны в Рио-де-Жанейро почти миллион зрителей наблюдают за новогодним световым шоу.

Новый год в Кении по традиции отмечают – на воде. Кенийцы плавают в лодках, купаются в океане, реках и озерах. Атрибутика не сильно отличается от нашей - гирлянды, надписи с пожеланиями и елки (правда, пластиковые).

В России улицы и квартиры зачастую украшают настоящие елки. На столе - оливье и мандарины. Около полуночи жители нашей страны собираются у экранов и слушают новогоднее обращение президента. А под бой курантов многие поджигают написанное на бумажке желание, бросают подоженный листочек в бокал шампанского и выпивают.