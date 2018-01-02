Близнецы в США родились в разные годы

В Новый в год женщина родила в больнице Калифорнии близнецов с разницей в 20 минут, но в разные месяцы и годы.

Как сообщают американские СМИ, малыши, Хоакин и Аитана де Хесус Онтиверос появились на свет в городской больнице Делано. Первый ребенок, мальчик, появился на свет еще до полуночи, в 23.58 по местному времени 31 декабря 2017 года, а его сестра-близнец родилась почти через 20 минут, после наступления нового года, в 00.16 1 января.

Родители, Мария и ее супруг Хоакин, проживают в городке Эрлимат. У них уже есть три дочери.