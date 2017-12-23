Изъятые в Хакасии у приемной матери дети вернутся в ближайшее время

Изъятые у Любови Лицегевич в Хакасии семеро детей в ближайшее время вернутся в семью.

Воспитанникам и их приемным родителям будет оказано психолого-педагогическое сопровождение, сообщила пресс-служба республики.

Руководитель региона Виктор Зимин взял ситуацию под личный контроль и поручил министерству образования и науки республики, детскому омбудсмену и органам опеки Боградского района тщательно разобраться в ситуации на месте.

Ранее портал iz.ru сообщал, что причиной изъятия семерых воспитанников женщины стало решение представителей органов опеки. Они заявили, что видели самого младшего мальчика с длинной косой, скрепленной розовой резинкой. Чиновники пришли к выводу, что такая прическа могла нанести вред психическому здоровью ребенка «путем необеспечения соответствующего внешнего вида».