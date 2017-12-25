Учительница из Уфы родила в школе и спрятала ребенка в сумку

В Уфе учительница родила прямо в школе и спрятала ребенка в сумку, новорожденный скончался. Об этом сообщили в полиции Башкирии.

Инцидент произошел в одной из школ Калининского района Уфы. Учительница, находившаяся на позднем сроке беременности, пришла на уроки. Однако вскоре у женщины начались роды. По данным башкирских СМИ, женщина о схватках никому не рассказала и родила самостоятельно в школьном туалете. Ребенка учительница спрятала в сумку.

После родов у женщины началось сильное кровотечение, ей вызвали скорую помощь.

Ребенка в сумке нашли врачи. По словам женщины, ребенок уже родился мертвым.

Как сообщает «РИА Новости» у женщины уже есть трое детей. Во время четвертой беременности по какой-то причине учительница не состояла на учете у гинеколога.

Уже назначены экспертизы для установления причины смерти младенца.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Израиле 42-летняя женщина родила 20-го по счету ребенка.