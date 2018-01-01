PSA Group анонсировала появление на российском рынке восьми новых авто

Компания PSA Group в 2018 году начнет продавать на территории России восьми новых моделей автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба российского дилера компании.

В первом полугодии 2018 года в продаже появятся Citroen C3 Aircross, Peugeot 5008, DS7 Crossback, пассажирские Peugeot SpaceTourer и Traveller, а также фургоны Jumpy и Expert.

Во второй половине года модельный ряд пополнит Peugeot 508, передает аналитическое агентство «Автостат».