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PSA Group анонсировала появление на российском рынке восьми новых авто

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Компания PSA Group в 2018 году начнет продавать на территории России восьми новых моделей автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба российского дилера компании.

В первом полугодии 2018 года в продаже появятся Citroen C3 Aircross, Peugeot 5008, DS7 Crossback, пассажирские Peugeot SpaceTourer и Traveller, а также фургоны Jumpy и Expert.

Во второй половине года модельный ряд пополнит Peugeot 508, передает аналитическое агентство «Автостат».

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