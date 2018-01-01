Дед Мороз проведет экскурсии для бездомных в Москве

Для бездомных в Москве в новогодние праздники организуют чаепития с Дедом Морозом и экскурсии по храмам и историческим местам. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты.

Акцию проводит Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки. В четырех отделениях центра для бездомных будут организованы праздничные чаепития с вручением памятных подарков.

Представитель пресс-службы департамента труда и социальной защиты добавил, что в праздничную неделю для бездомных проведут экскурсии по храмам Христа Спасителя, Илии Пророка в Обыденском пер., Пресвятой Богородицы в Ясенево, Космы и Дамиана в Шубине, передает агентство городских новостей «Москва».