В столичном Парке Победы выступит оркестр Дедов Морозов

Оркестр Дедов Морозов выступит в Парке Победы три дня подряд — с 1 по 3 января. В составе коллектива — 10 музыкантов: все они не только играют и поют, но и танцуют.

В концертной программе — интерактивные аниматоры, выступление кавер-группы, научное шоу, сообщили в пресс-службе парка.

Шоу ежедневно продлится с 15:00 до 21:00, уточняет агентство «Москва».

Как сообщал iz.ru, в разных городах Росиии уже состоялись мероприятия с массовым участием Дедов Морозов: флешмоб в Красноярске, забег в Екатеринбурге.