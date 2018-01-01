Прямой эфир

В столичном Парке Победы выступит оркестр Дедов Морозов

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оркестр Дедов Морозов выступит в Парке Победы три дня подряд — с 1 по 3 января. В составе коллектива — 10 музыкантов: все они не только играют и поют, но и танцуют.

В концертной программе — интерактивные аниматоры, выступление кавер-группы, научное шоу, сообщили в пресс-службе парка.

Шоу ежедневно продлится с 15:00 до 21:00, уточняет агентство «Москва».

Как сообщал iz.ru, в разных городах Росиии уже состоялись мероприятия с массовым участием Дедов Морозов: флешмоб в Красноярске, забег в Екатеринбурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрослые рассказали о желаемых подарках от Деда Мороза на Новый год
Главный Дед Мороз страны открыл забег своих коллег по Петербургу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017