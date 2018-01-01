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В Гоа предупредили о наводнении из-за суперлуния

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Peter Schickert
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Туристов, отдыхающих в индийском курортном штате Гоа, предупредили о необычной приливной активности и возможном наводнении из-за суперлуния. Местные власти просят туристов проявить бдительность.

«Существует большая вероятность высоких приливов с затоплением пляжей и коттеджей, расположенных на самом берегу; они также могут негативно сказаться на водных видах спорта, вечеринках и других мероприятиях», — заявил директор по туризму Гоа Менино Д’Соуза.

Он напомнил, что в этом сезоне Гоа подвергся удару циклона «Окха» и понес серьезные убытки. На этот раз, отметил Д’Соуза, «все извещены заранее и должны быть начеку», передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, Луна в ночь с 1 на 2 января приблизится к Земле на расстояние в 356 тыс. км. Суперлуние можно будет наблюдать над южным горизонтом при условии безоблачно погоды.

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