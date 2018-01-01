Жители России с 1 на 2 января смогут увидеть суперлуние

В начале нового года россияне смогут наблюдать суперлуние.

«Новогоднее суперлуние 2018 года можно наблюдать с вечера 1 января до утра 2 января, то есть всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды», — говорится в сообщении на сайте Московского планетария.

Это явление происходит, когда полнолуние совпадает с проходом естественного спутника планеты через наиболее близкую к Земле точку орбиты, передает RT.

В моменты суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки.

Также московский планетарий дал астрономический прогноз на январь. Так, 3 января, земляне увидят самый большой диск Солнца, а в ночь на 4 января состоится первый новогодний звездопад. В пик активности ожидается до 120 метеоров в час.