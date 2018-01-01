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Семья погибшей при взрыве водонагревателя в Приморье получит компенсацию

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Фото: youtube.com
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Власти Приморского края сообщили, что семье воспитателя, погибшей при взрыве водонагревателя в Спасском социально-реабилитационном центре, выплатят компенсацию. Ее размер не уточняется.

Накануне детский центр посетил замглавы Приморья Павел Серебряков. Он отметил, что 9 января будет проведена экспертиза, по итогам которой будет установлена причина взрыва.

«По поручению врио губернатора края Андрея Тарасенко семье погибшей будет выплачена компенсация», — приводит слова Серебрякова РИА «Новости».

Как писал портал iz.ru, инцидент произошел утром в воскресенье, 31 декабря. В результате взрыва бойлера погибла 59-летняя воспитательница. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Добавим, что никто из 11 воспитанников детского дома не пострадал.

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