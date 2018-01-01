Уголовное дело заведено по факту гибели воспитательницы детского приюта в Приморье

По факту смерти воспитателя от взрыва электрического бойлера в детском приюте в Приморском крае следователи завели уголовное дело.

«По факту смерти 59-летней воспитательницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Взрыв разрушил стену, повредил окна и двери. При этом никто из 11 детей в приюте не пострадал.

23 декабря в результате взрыва баллона с газом частично обрушилась стена многоэтажного дома в жилом комплексе «Амурский-2».

С ожогами и переломами была госпитализирована хозяйка квартиры. 85 жильцов находятся в пункте временного размещения — гостинице «Иртыш». Сам газовый баллон был установлен незаконно.