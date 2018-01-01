Пенсионный возраст женщин повысили до 58,5 лет в Казахстане

В Казахстане с 1 января 2018 года повышается пенсионный возраст женщин с 58 до 58,5 лет.

Закон о поэтапном повышении пенсионного возраста женщин был принят еще в 2013 году.

Согласно вступившему в силу закону, каждый год пенсионный возраст женщин будет увеличиваться на полгода.

Так, с 1 января 2019 года на пенсии смогут выйти женщины, достигшие 59-летнего возраста, с 1 января 2020-го - 59,5 лет, с 1 января 2021-го - 60 лет и т. д.

Таким образом, с 1 января 2027 года пенсионный возраст женщин достигнет 63 лет и сравняется с пенсионным возрастом мужчин.

28 декабря портал iz.ru сообщал, что обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в России продолжается, однако пока конкретных решений нет. По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, повышение возраста для выхода на пенсию в России — «самый спорный момент» с точки зрения балансировки пенсионной системы.

При этом эксперты отмечают, что повышение минимальных требований для выхода на пенсию позволит увеличить выплаты на 1,6% к 2030-му и на 6% — к 2050 году.