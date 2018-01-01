Резервный фонд и Фонд национального благосостояния РФ объединились

Резервный фонд РФ с 1 января 2018 года присоединен к Фонду национального благосостояния (ФНБ), при этом Резервный фонд будет исчерпан.

Об этом стало известно в первый день нового года.

Объем ФНБ на 1 января 2018 года, по прогнозу главы Минфина России Антона Силуанова, должен составить 3,7 трлн рублей, сообщает «РИА Новости».

При этом Минфин собирается пополнять ФНБ валютой от продажи нефти.

26 октября сообщалось, что Минфин собирается приобрести валюту на 2 трлн рублей в 2018 году, если цены на нефть будут оставаться на уровне $54–55 за баррель в среднегодовом значении.

На эти цели будут направляться дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при цене нефти свыше $40 за баррель.