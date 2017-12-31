Глава Совета министров ЛНР назвал 2017 год сложным для республики
Глава Совета министров самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Козлов признал, что уходящий год был сложным для экономики республики. Об этом говорится в поздравлении председателя совета на сайте ведомства.
«Уходящий год был сложным для экономики. Но, несмотря на все трудности военного времени, наша республика развивается», — отметил Сергей Козлов.
В частности, председатель Совета министров отметил, что по итогам 2017 года возросли доходы в бюджет, и социально значимые статьи расходов. По его мнению, уходящий год войдет в историю ЛНР как год напряженного труда и важных решений.
Вместе с тем, Сергей Козлов отметил, что в следующем году властями предстоит выполнить большую созидательную работу.
Ранее «Газета.ру» писала, что по итогам обмена пленными Киев передал ЛНР 75 человек при том, что стороны договаривались о передаче 99 пленных.