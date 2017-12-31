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Глава Совета министров ЛНР назвал 2017 год сложным для республики

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Глава Совета министров самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Козлов признал, что уходящий год был сложным для экономики республики. Об этом говорится в поздравлении председателя совета на сайте ведомства.

«Уходящий год был сложным для экономики. Но, несмотря на все трудности военного времени, наша республика развивается», — отметил Сергей Козлов.

В частности, председатель Совета министров отметил, что по итогам 2017 года возросли доходы в бюджет, и социально значимые статьи расходов. По его мнению, уходящий год войдет в историю ЛНР как год напряженного труда и важных решений.

Вместе с тем, Сергей Козлов отметил, что в следующем году властями предстоит выполнить большую созидательную работу.

Ранее «Газета.ру» писала, что по итогам обмена пленными Киев передал ЛНР 75 человек при том, что стороны договаривались о передаче 99 пленных.

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